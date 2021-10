Previsão do signo de Aquário para hoje, 12 de outubro

Hoje a Lua continua transitando por Capricórnio, favorecendo um melhor rendimento no trabalho e um maior senso de disciplina. Na última semana, o movimento retrógrado de Saturno (o planeta regente de Capricórnio) chegou ao fim após cinco meses. Durante os próximos dias, esse astro estará formando um bom ângulo com Mercúrio, que segue retrogradando. Esse aspecto beneficia tudo aquilo que envolve o desenvolvimento intelectual, como o ensino, o aprendizado, acordos e negociações. Marte e Sol continuam caminhando lado a lado, nos tornando mais assertivos e até mesmo agressivos. Devemos tomar cuidado com a impulsividade e o excesso de ansiedade, que pode nos prejudicar através de atitudes e reações irrefletidas. No entanto, é altamente benéfico para alcançarmos objetivos e metas, sejam eles na vida pessoal ou no trabalho. Marte unido ao Sol também nos abre portas e traz novas oportunidades. Juntos, recebem um ótimo aspecto de Júpiter em Aquário, beneficiando ainda mais nossas vidas com boas oportunidades, que trarão crescimento e expansão.

Signo de Aquário hoje

Esse é um momento para se localizar e entender suas motivações e fundamentos. Talvez você esteja aprofundando estudos, problematizações e refletindo sobre dilemas. Essa é uma etapa importante. Muita coisa está sendo renovada, inclusive a sua relação com a espiritualidade e com a sua visão de mundo.



