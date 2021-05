Previsão do signo de Aquário para hoje, 12 de maio

Hoje pela manhã a Lua ingressa em Gêmeos, nos deixando mais animados e comunicativos, mas simultaneamente ansiosos e inquietos, devido ao alto fluxo de pensamentos e sentimentos que nos acomete, quando as energias geminianas estão influenciando o domínio da Lua. Uma dica importante para hoje é ter muito cuidado para não iniciar várias atividades diferentes e não terminar nenhuma delas, o que acaba gerando frustração e atrasando os prazos no trabalho. Além disso, Mercúrio está formando um trígono com Saturno, que evidencia a nossa capacidade intelectual e nos auxilia a trabalhar com mais coerência e responsabilidade, mas também chama atenção para a importância da rotina e do planejamento, para ser possível manter suas responsabilidades em dia. O Sol está fazendo um sextil com Netuno, o que nos ajuda a equilibrar a cobrança que é despertada pela influência de Saturno, nos deixando mais sensíveis para perceber os pequenos momentos do dia a dia que são verdadeiramente importantes, como dividir uma refeição com as pessoas que amamos.

Signo de Aquário hoje

A criatividade e a habilidade construtiva dos nativos de Aquário são evidenciadas pelo posicionamento da Lua em Câncer, o que te ajuda a resolver os contratempos no trabalho com desenvoltura. Porém, você pode ficar confuso emocionalmente, e é importante não conversar sobre assuntos delicados nesse momento.



