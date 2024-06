Previsão do signo de Aquário para hoje, 12 de junho

A Lua chegou no signo de Virgem. Preste atenção aos detalhes e observe o que não está mais funcionando na sua vida. Elimine os problemas. A tensão até diminui um pouco. Mas, em pleno dia dos namorados, Mercúrio, o planeta da comunicação, faz um aspecto bem tenso com Saturno. Muito cuidado com as palavras, não exija demais do outro. Evite discutir com seu par logo hoje. O dia não está para romantismo.

Signo de Aquário hoje

Mercúrio está irritando Saturno, o que pode deixar suas palavras mais cortantes do que nunca. Hoje, pense duas vezes antes de fazer comentários, pois sem querer você pode acabar magoando o outro. Lembre-se que o outro está tentando entregar o seu melhor.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.