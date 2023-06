Previsão do signo de Aquário para hoje, 12 de junho

Signo de Aquário hoje

Dia dos Namorados chega com trígono entre Vênus e a Lua, já em sua fase minguante. Como a Lua está em Áries e Vênus em Leão, é possível que as relações sejam apimentadas, aproveitando também a conjunção entre Marte e Lillith, que fala sobre desejo e vigor sexual. Um outro ponto que é favorável é o entendimento mútuo, a possibilidade de reestabelecer a conexão do casal que foi perdida, seja por causa de ciúmes ou de algum deslize - o minguar da Lua diminui o peso dos problemas. A Casa 2 em Câncer nos faz valorizar as relações de longa data, com seu companheirismo e estabilidade, enquanto a Casa 7 em Sagitário abre o coração dos solteiros para novas possibilidades e aventuras. Se possível, tente fazer algo inusitado e divertido com seu amor para celebrar a data.Você precisa se preparar para lidar com grandes crises, que irão durar bastante tempo, e sabe disso. Essa sensação de medo do que há por vir é até pior do que os problemas em si - no entanto, você é duro na queda, e aprendeu lições importantes em momentos de dificuldade. A entrada de Mercúrio em Gêmeos traz criatividade e aumenta a sua capacidade de persuasão. Como Vênus e Marte estão em Leão, signo oposto ao seu, esse tende a não ser o melhor dia dos namorados de sua vida.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.