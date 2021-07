Previsão do signo de Aquário para hoje, 12 de julho

Signo de Aquário hoje

O posicionamento da Lua em Leão evidencia as vontades do ego e pode gerar um comportamento mais agressivo, porque queremos que tudo seja feito à nossa maneira. Isso se torna ainda mais delicado devido ao fato de que a Lua fica fora de curso a partir das 9:30 e permanece transitando dessa forma até amanhã (13). Esse movimento lunar indica maior probabilidade de imprevistos ocorrerem e, por isso, é indicado sair pelo menos uma hora antes para todos os seus compromissos e conferir o que for preciso (como documentos, horário, local…) ao menos duas vezes. Além disso, a Lua fora de curso nos faz sentir um pouco 'aéreos', como se o pensamento lógico estivesse comprometido. Por isso, a produtividade tende a cair e pode ser interpretada como procrastinação, mas, nesses momentos, é necessário nos lembrar (e também lembrar as pessoas à nossa volta, se for necessário) que não somos uma máquina. Sendo assim, é injusto cobrar de nós mesmos uma produtividade constante, porque isso é humanamente impossível.Com a influência da Lua em Leão, você tende a adotar uma postura mais agressiva no trabalho, mas pode acabar se perdendo devido aos efeitos da Lua fora de curso. É importante ter confiança nos seus parceiros (afetivos e profissionais), para não tentar 'guiá-los' a todo momento, porque isso é frustrante para ambos os lados.