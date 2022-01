Previsão do signo de Aquário para hoje, 12 de janeiro

Signo de Aquário hoje

Assuntos Relacionados Artes Cultura e Entretenimento/horóscopo

Nesta quarta-feira a Lua continua transitando por Touro, ficando fora de curso apenas a partir das 17 horas. Passando pelos últimos graus deste signo, a Lua forma vários aspectos favoráveis hoje, principalmente para resolver questões relacionadas à vida financeira. Logo no início do dia, a Lua forma um sextil com Netuno, o que desperta nossa sensibilidade e a criatividade, que podem ser utilizadas para lidar com o trabalho de forma inovadora e intuitiva. Nesse momento, somos levados a buscar mais sentido em tudo aquilo que fazemos diariamente. Portanto, reflita sobre a importância das pequenas tarefas que você cumpre - sejam elas profissionais ou pessoais. Quando as coisas se tornam muito automáticas, acabamos nos sentindo sobrecarregados. Por outro lado, quando enxergamos propósito em nossas ações e escolhas, nos tornamos mais contentes com a rotina.O sextil que se forma entre a Lua e Netuno, ainda pela manhã, indica que os nativos de Aquário estarão mais disponíveis para dialogar com serenidade e empatia. A influência de Netuno em Peixes te ajuda a sair da defensiva. Por mais que as capacidades de questionar e revolucionar sejam qualidades aquarianas, o excesso pode acabar fazendo com que você discorde de tudo e todos de forma automática.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.