Previsão do signo de Aquário para hoje, 11 de setembro

O trânsito de Mercúrio por Libra favorece essas ideias inovadoras nos próximos dias, mas é necessário não ficar só no âmbito mental: tire as ideias do papel e coloque-as em prática. Como Libra é um signo relacionado à comunicação, esse é um bom momento para investir no marketing do seu trabalho. Procure aperfeiçoar seus conhecimentos no assunto, lembrando que você é a sua marca (mesmo que não trabalhe de forma independente). Nesse momento, você pode estar concluindo um capítulo, sintetizando experiências dos últimos tempos e formando uma nova visão de mundo. Aproveite para tomar as rédeas da sua vida e não tenha medo de tomar decisões, dirigir e organizar as coisas de acordo com a sua visão e experiência. Com Júpiter transitando em movimento retrógrado até o dia 18/10, pontos importantes para o seu caminho estão sendo retomados, reavaliados e reestruturados.

Signo de Aquário hoje

A presença de Vênus em Escorpião tende a ativar o romance e a sensualidade em sua vida. Aproveite esse momento para se aproximar física e afetivamente da pessoa com quem você se relaciona ou de quem você tem interesse. Não tenha medo de expor seus sentimentos, mas também lembre-se que nem tudo o que você sente é uma verdade absoluta.



