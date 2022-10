Previsão do signo de Aquário para hoje, 11 de outubro

Signo de Aquário hoje

Essa semana se iniciou com a força da Lua cheia em Áries, que nos deixou mais agitados, motivados e extrovertidos. Isso tudo começou a mudar ontem, quando a Lua entrou no signo de Touro no fim da tarde, fazendo com que a nossa ‘bateria social’ fique mais escassa nesse momento. Apesar do ar mais sério e reservado de Touro, o Sol em Libra está formando um trígono com Saturno em Aquário, e esse aspecto poderosíssimo favorece o clima de parceria e aprendizado. Por isso, mesmo que você esteja se sentindo um pouco sem paciência para grandes confraternizações, não deixe de aproveitar os ensinamentos que as conexões podem te proporcionar. Tanto em casa quanto no trabalho, esse é um bom momento para perceber que não custa nada (além do seu orgulho) pedir ajuda para alguém, e realmente estar disposto a aprender com as outras pessoas.A presença da Lua cheia em Touro desperta o seu senso prático e pode te ajudar a colocar a agenda em dia - ou até mesmo a elaborar uma agenda, caso você ainda não utilize uma. Porém, também é preciso ter cuidado para não se cobrar demais, e esperar que as coisas aconteçam de forma ‘perfeita’, de acordo com suas expectativas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.