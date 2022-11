Previsão do signo de Aquário para hoje, 11 de novembro

Signo de Aquário hoje

Essa semana chega ao fim em um dia que é considerado uma 'data portal' (11/11/22), o que indica que esse dia pode proporcionar uma expansão de coisas boas, conectando-se com o Eclipse que ocorreu nesta semana. Esse é um ótimo momento para abraçar as mudanças de paradigmas - você pode perceber um pequeno sentimento diferente, a vontade de tomar uma decisão que não está acostumado a tomar, e essas mudanças podem ser muito significativas mais pra frente. No período da manhã, precisamos ter cuidado com brigas e discussões, já que nossa mente pode estar mais acelerada, porque a Lua está formando uma conjunção com Marte retrógrado. Além disso, a Lua em Gêmeos potencializa a capacidade de nos comunicarmos. Por isso, atente-se às mudanças que vem acontecendo, e a como você vem direcionando sua fala nessas situações. Tente reclamar um pouco menos sobre o que está te incomodando, e busque falar sobre o que você sente que é importante, manifestando o que você deseja conquistar e se enxergando como uma pessoa merecedora dessas conquistas. Além disso, a Lua fica fora de curso no período da noite, então, lembre-se que alguns imprevistos podem acontecer. Caso for sair nesta sexta-feira, tome cuidado com possíveis acidentes e com os seus pertences.A energia desta semana vem potencializando mudanças nas relações familiares e em como você, aquariano, precisa se desapegar do passado para se permitir viver o novo. A quadratura entre o Sol e Saturno que ocorre hoje te convida a criar novos projetos com seus amigos. Use e abuse da sua criatividade.