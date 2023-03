Previsão do signo de Aquário para hoje, 11 de março

Signo de Aquário hoje

Hoje Vênus em Áries está formando sextil com Marte em Gêmeos. Por isso, é provável que você se sinta mais aventureiro e ousado em suas relações pessoais. É um ótimo dia para tomar a iniciativa em paqueras ou em reacender a paixão em um relacionamento existente. Mas é importante lembrar de ser sincero e comunicar suas intenções claramente. Além disso, Mercúrio em Peixes está formando sextil com Urano em Touro. Este é um bom momento para fazer mudanças positivas em sua vida, e para se conectar com pessoas que compartilham seus valores e ideais. Lembre-se de manter uma mente aberta e flexível, e esteja disposto a deixar de lado velhos padrões e ideias que já não servem mais.O sextil entre Mercúrio e Urano, seu planeta regente, traz um foco maior para sua comunicação e te leva a perceber a importância de escutar suas próprias ideias e sua intuição. Além disso, é preciso trabalhar a empatia e a compreensão em seus relacionamentos.