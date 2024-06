Previsão do signo de Aquário para hoje, 11 de junho

A Lua está em Leão. Marte se indispõe com Plutão. Pode ser que você tenha que sair de uma situação confortável e se movimentar. Hoje pode ser aquele dia de tomar decisões, fazer ajustes e mudanças. A sua iniciativa pode acarretar disputas de poder . Muito cuidado com qualquer atividade que ofereça riscos. Evite agir por impulsos e entrar em discussões acaloradas. Pois Vênus conversa com Quíron e vai trazer alguns desconfortos nos seus relacionamentos. Hoje você vai ter que olhar para tudo que dói e incomoda, não evite, não resista.

Signo de Aquário hoje

A combinação explosiva - Marte com Plutão - pode esquentar o clima. Sinto que não vai ser legal, prepare-se para possíveis conflitos. Aquele assunto que você achava que estava resolvido, volta com tudo. Tente respirar fundo antes de entrar em uma discussão. Não discuta por qualquer coisa, evite desgastes.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.