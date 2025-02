Previsão do signo de Aquário para hoje, 11 de fevereiro

A Lua em Leão flui lindamente com Júpiter, trazendo um clima de romantismo e otimismo no ar. O dia favorece a criatividade e o surgimento de muitas ideias novas. Por isso, evite se isolar: procure trocar experiências, conversar, ouvir diferentes pontos de vista. Uma boa conversa pode ser fonte de inspiração ou até mesmo abrir portas para projetos futuros.



Entretanto, o Sol entra em aspecto desafiador com Urano, o que pode gerar inquietação e trazer à tona incertezas. É importante não agir por impulso: respire fundo, avalie a situação com cuidado e dê espaço ao inesperado sem perder o equilíbrio. Lembre-se de que, quando algo desconhecido surge, também há a possibilidade de descobrir novas perspectivas e caminhos.



Aproveite esse dia para expressar sua criatividade, trocar ideias com pessoas interessantes e exercitar a flexibilidade. Assim, você transforma possíveis desafios em oportunidades de crescimento pessoal e evolução.

Signo de Aquário hoje

Mesmo acostumado com planejamento e disciplina, hoje você pode se surpreender com novas ideias e pontos de vista inusitados. A Lua em Leão instiga sua criatividade e pede que você encontre maneiras originais de resolver problemas. A tensão do Sol com Urano exige jogo de cintura e flexibilidade, pois situações imprevistas podem levá-lo a repensar estratégias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.