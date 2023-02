Previsão do signo de Aquário para hoje, 11 de fevereiro

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua em Libra fica fora de curso e entra em Escorpião, o que traz muita intensidade para tudo que acontecer ao longo do dia. Além disso, Mercúrio entra em Aquário, nos deixando mais curiosos e abertos a enxergar outros pontos de vista. Reflita sobre os padrões em que você está tentando se encaixar, e aos lugares que você acha que precisa pertencer. Tente ser mais compreensivo com você mesmo, e perceba que a sua jornada pode ser mais leve, livre de preconceitos e de tudo aquilo que está te limitando.Mercúrio entra em Aquário hoje, favorecendo as trocas e ideias inovadoras que já vem sendo seu foco. É preciso ter cuidado para não ficar remoendo coisas do passado. Use esses aprendizados para construir algo novo em sua vida.