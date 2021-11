Previsão do signo de Aquário para hoje, 10 de novembro

Hoje no início da madrugada a Lua ingressou em Aquário, após ficar fora de curso ontem durante a maior parte do dia. A influência das energias aquarianas ativa nossa criatividade e intuição, permitindo que as ideias fluam com mais facilidade. Com um pensamento mais assertivo, você consegue desenvolver melhor os assuntos que estão mal resolvidos e as pendências que podem ter se acumulado ontem. Apesar dos benefícios do posicionamento lunar, Mercúrio está se encontrando com Marte nesse momento. Como esses dois astros se encontraram em Escorpião, signo em que também está o Sol, assuntos mais profundos e emoções mais intensas são despertadas nesse momento. É preciso ter cuidado para que você não se deixe abalar completamente por algum acontecimento que afete o lado emocional.

Signo de Aquário hoje

O ingresso da Lua no seu signo traz uma energia de renovação, que se torna ainda mais evidente amanhã, quando a Lua entrar na fase crescente enquanto transita por Aquário. Aproveite para avaliar aquilo que você realmente quer se dedicar para colher os frutos no final desse ciclo lunar.



