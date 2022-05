Previsão do signo de Aquário para hoje, 10 de maio

Signo de Aquário hoje

Hoje Júpiter ingressa no signo de Áries (e permanece neste signo até o dia 28 de outubro) o que nos faz sentir mais determinados a alcançar nossos objetivos. A vontade de expandir nossa personalidade e de correr atrás daquilo que nos motiva pode nos fazer questionar os relacionamentos que realmente valem a pena. Nesse período, a impulsividade será o principal desafio. Apesar de toda essa iniciativa ariana, será preciso ir com calma - a pressa apenas causará frustrações. Isso acontece porque o movimento retrógrado de Mercúrio se inicia hoje, o que, do lado positivo, indica a chance de aprender a ser mais ponderado para expressar o que está pensando. Porém, você pode precisar de passar por algum tipo de problema causado pela dificuldade de comunicação para perceber a necessidade de adotar uma postura menos impositiva.Tenha cuidado com extremismos, porque a entrada de Júpiter em Áries, somada ao início do movimento retrógrado, pode te levar a ser inflexível nas discussões. Lembre-se que decisões abruptas quase sempre trazem consequências inesperadas. Principalmente quando suas escolhas afetam outras pessoas, é preciso haver diálogo.