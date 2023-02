Previsão do signo de Aquário para hoje, 10 de fevereiro

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua permanece o dia todo em Libra, nos deixando mais disponíveis para conversar. Além disso, Mercúrio forma uma conjunção com Plutão, ambos em Capricórnio - e é a última vez que isso acontece em mais de 200 anos. Esse encontro desperta muitos aprendizados, nos ajudando a enxergar as coisas de forma mais profunda. Aproveite para refletir sobre as questões que estão sendo repetitivas no seu dia a dia - sentimentos, discussões e ideias. Mercúrio te convida a refletir sobre como curar certas feridas que estão abertas há algum tempo. Lembre-se que sempre é possível fazer mudanças e melhorias.Mercúrio em conjunção com Plutão pode trazer muita clareza para os pensamentos, colocando um pouco mais de racionalidade em seus objetivos. É um momento de ser assertivo, focando em suas tarefas e percebendo quais são as principais distrações em seu dia a dia.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.