Previsão do signo de Aquário para hoje, 10 de fevereiro

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua continua transitando por Gêmeos, o que é favorável para a comunicação, reuniões, gravações e todos os tipos de interação. Porém, como Marte em Capricórnio está formando um trígono com Urano em Touro, precisamos tomar cuidado com a tendência de ficarmos muito imersos nas redes sociais, buscando distrações e tentando sanar a necessidade de interagir com outras pessoas, que é evidenciada pelas energias geminianas. É comum em muitas casas que a alteração entre as pessoas seja mínima durante o dia, e até nula em alguns casos. De modo contraditório, estamos constantemente nos comunicando com várias pessoas constantemente, inclusive com quem não conhecemos. Por isso, a dica de hoje é ter momentos de troca e acolhimento com as pessoas que moram com você, valorizando conversas reais e estando verdadeiramente presentes - deixando o celular de lado!A Lua em Gêmeos faz com que você fique mais disperso, mas também favorece a criatividade. Para que você não se sinta muito entediado, pode ser interessante fazer as tarefas da sua rotina de forma diferente - como trabalhar em um outro ambiente se for possível ou fazer as refeições com mais atenção, sem usar o celular ou assistir televisão.