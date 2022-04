Previsão do signo de Aquário para hoje, 10 de abril

Signo de Aquário hoje

A Lua em Leão pode despertar a vontade de se sentir visto, reconhecido e apreciado. Esse é um bom momento para refletir sobre as coisas que você faz com o intuito de se sentir aceito e pertencente em certos meios. Qualquer relacionamento que você construir ao longo da vida será com base naquele que você tem consigo mesmo. Para realmente compreender tudo o que você está vivendo nesse momento, é preciso olhar para dentro de si mesmo e encontrar suas feridas. Não é possível cuidar de algo que você ignora e, assim como feridas físicas, as emoções precisam de atenção, dedicação e persistência para serem curadas. As relações que você constrói ao longo da vida tem o poder de te fazer ser uma pessoa melhor e são um reflexo do que você entrega para o mundo. Por isso, não é preciso ter medo ou deixar que o orgulho te impeça de reconhecer suas limitações, porque apenas assim é possível se tornar a melhor versão de si mesmo a cada dia.Hoje a Lua está transitando por Leão, o que nos deixa mais te deixa mais animados. Porém, quando somado ao posicionamento de Marte em Peixes, esse posicionamento lunar pode fazer com que você fique muito dramático. Por isso, procure dar atenção às suas necessidades físicas e emocionais.