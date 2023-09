Previsão do signo de Aquário para hoje, 1º de setembro

O Céu anuncia a chegada de setembro. Iniciamos o mês sob a energia do signo de Áries, o signo que personifica os inícios. Busque a melhor forma de recomeçar, pois hoje você recebe uma dose extra de coragem. Cuidado para não perder o foco desperdiçando sua energia em conflitos.

Iniciamos o dia com a Lua conversando com Plutão. A conversa é harmoniosa, mas a presença de Plutão é sempre perturbadora, aproveite o período da manhã para revitalizar e reconstruir situações que pareciam perdidas. Desapegar para recomeçar. Aproveite a Lua no signo de Áries, audaciosa e destemida, e foque no que te revigora.

No período da tarde você recebe uma dose extra de energia, mas a irritabilidade entra em cena. A Lua em Áries vai se opor a Marte que está no signo de Libra. Tente ponderar, evite sair por aí impondo a sua vontade. Fuja de conflitos, evite desafetos. Eu sei que você quer fazer acontecer, mas temos muitos planetas retrógrados no céu, vá com calma.

Aquário

Enfrente seus medos, aquariano (a). O Universo está querendo te ensinar a lidar com os fins e os apegos. Existe uma sensação de insegurança. O melhor a fazer é rever o sistema de valores da sua família e promover mudanças. A sua situação financeira flutua, mas você tem muitos recursos interiores e pode se adaptar e fazer algo novo. Só basta eliminar os apegos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.