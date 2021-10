Previsão do signo de Aquário para hoje, 1 de outubro

Hoje a Lua está transitando por Leão, o que forma um ângulo desarmônico com Saturno em Aquário, signo oposto a Leão. Como Saturno é o astro relacionado a restrições e a responsabilidade e a Lua é regente das emoções, a tensão entre esses dois planetas pode nos deixar exigentes demais com nós mesmos e também com as pessoas ao redor. É preciso ter cuidado para controlar o mau humor quando as coisas não saírem como esperado. Principalmente no ambiente de trabalho, é preciso ter cuidado para que os comentários não se transformem em implicância ou até em discussão. Apesar desse olhar analítico de Saturno que pode causar turbulências, a influência do trígono que Vênus em Escorpião está formando com Netuno em Peixes tende a nos deixar mais sensíveis e românticos. Esse aspecto também evidencia os processos de transformação que estamos vivendo em nossos relacionamentos afetivos.

Signo de Aquário hoje

Como Mercúrio está formando uma quadratura com Plutão, alguma discussão pode acabar tomando um rumo totalmente inesperado hoje e trazer mudanças não tão agradáveis. Será preciso ter paciência e muito cuidado para não falar o que não deve, para não deixar que a emoção tome conta no momento.



