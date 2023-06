Previsão do signo de Aquário para hoje, 1 de junho

Signo de Aquário hoje

A tônica desse dia é a aventura: os astros nos desafiam a vivenciar a liberdade, sem perder o foco e a disciplina. O dia começa com o trânsito da Lua no signo de Escorpião, na casa 11, favorece a retomada do contato com amigos antigos ou uma aproximação, um estreitamento de laços: amigos são a família que a gente escolhe. Vênus, que rege as relações e emoções humanas, está em câncer e passa pela casa 8, o que reforça o sentimento de nostalgia e a necessidade de solucionar questões do passado. Não tenha medo de se entregar e dizer o que sente: o diálogo é sempre a melhor solução.Você terá a criatividade necessária para solucionar antigos problemas - permita-se ajudar outras pessoas que estejam precisando dessa mesma solução. Por mais que sua energia física esteja baixa e seu humor um tanto tempestivo ultimamente, esse tende a ser um dia tranquilo e gostoso.