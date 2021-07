Previsão do signo de Aquário para hoje, 1 de julho

Ontem à noite, a Lua ingressou em Áries logo após encontrar com Netuno em Peixes. Essa conjuntura astrológica indica certa ansiedade (que pode ter sido causada por algum desentendimento ou alguma descoberta inesperada), que pode até mesmo ter causado dificuldades para dormir e sonhos angustiantes durante à noite. É importante saber que os sonhos são como uma porta de acesso para o nosso inconsciente e, por isso, é interessante prestar atenção (mesmo que lhe pareçam muito estranhos ou ilógicos) e tentar dar sentido a eles. Hoje a Lua se torna minguante em Áries, o que indica um momento em que podemos nos sentir um pouco mais desanimados, como se precisássemos estar mais recolhidos para nos sentir seguros. É preciso respirar fundo para compreender que isso é muito comum e que, nesse momento, essas energias indicam a necessidade de lidar com aquilo que está mal resolvido em sua vida, porque são essas situações que ‘sugam’ as nossas energias. Aproveite essa lunação para deixar ir os hábitos, crenças e até mesmo as pessoas que estão lhe fazendo mal. Mas não seja orgulhoso(a): saiba perdoar o outro e também reconhecer quando você precisa se desculpar.

Signo de Aquário hoje

Hoje Marte em Leão está formando uma quadratura exata com Saturno, que está posicionado em Aquário. Por isso, você deve ter cuidado para equilibrar o seu humor e tirar um tempo para si mesmo. Esse trânsito, quando somado às energias da lunação, indicam a necessidade de entender melhor o que não está lhe fazendo bem.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.