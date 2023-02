Previsão do signo de Aquário para hoje, 1 de fevereiro

Signo de Aquário hoje

O mês se inicia com a Lua fora de curso durante grande parte do dia, fazendo com que alguns imprevistos possam surgir. Esse movimento pode deixar sua mente bem aérea, fazendo com que você se disperse mais e acabe perdendo o foco do que realmente precisa ser feito. Uma dica é ter mais fluidez em relação aos seus compromissos ao longo do dias e realizá-los sem tantas cobranças. Organizar sua rotina com alguns momentos de descanso pode ajudar nesse processo. Além disso, a energia aquariana nos convida a repensar coisas básicas, como as estratégias que usamos para cumprir as tarefas no trabalho e o jeito de nos organizar. Tenha a mente aberta para novos caminhos e formas de agir.A presença do Sol em seu signo desperta um momento de cuidado e reflexão. É importante se atentar aos seus hábitos e como eles vêm acrescentando em suas relações. Não deixe de olhar para seus sentimentos, eles são a chave para se conectar com a sua essência.