Previsão do signo de Aquário para hoje, 1º de dezembro

A sexta-feira pode não ser tão leve como você gostaria. No início da manhã, a Lua, ainda no signo de Câncer, faz aspectos desafiadores com Vênus e Plutão. Será difícil levantar da cama e sair de casa, se possível evite compromissos desgastantes. Os ânimos ficam mais exaltados. E tudo isso ocorre para que você expulse os sentimentos nocivos, pois são eles que provocam essa turbulência emocional.

E depois de dias confusos, dezembro chega trazendo clareza e discernimento. Mercúrio, o planeta da comunicação, chegou hoje no signo de capricórnio, super focado, disciplinado e alinhado com o que é importante. Aproveite essa praticidade capricorniana para organizar suas ideias e pensamentos.

AQUÁRIO

Até janeiro do próximo ano, aproveite para fazer um balanço da vida e questionar o caminho que está seguindo. É esse mesmo ou você acredita que precisa analisar novas rotas? Pode ser um momento para planejar mudanças na sua vida pessoal ou profissional, garantindo que suas ações estejam alinhadas com seus valores mais autênticos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.