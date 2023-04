Previsão do signo de Aquário para hoje, 1 de abril

Signo de Aquário hoje

Este fim de semana se inicia com a Lua Crescente em Leão, despertando nossa alegria e força de vontade. Por isso, esse sábado é um bom dia para cuidar da sua autoestima, fazer o que te traz alegria, encontrar os amigos ou ter um encontro romântico. A energia de Leão traz mais brilho e energia, mas também precisamos ter cuidado com a arrogância e a teimosia em nossos relacionamentos. Além disso, Marte em Câncer continua formando um trígono com Saturno em Peixes, exigindo de nós mais maturidade para tomar decisões importantes, criando uma jornada mais profunda e significativa.Este é um bom momento para buscar um propósito pessoal. Reflita sobre seus objetivos espirituais e pessoais e explore novas possibilidades. Mantenha uma mente aberta, descubra novos caminhos e experimente coisas novas.