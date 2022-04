Previsão do signo de Aquário para hoje, 1 de abril

Signo de Aquário hoje

O primeiro dia de abril é marcado pela Lua nova em Áries, o que indica que o começo do mês será muito movimentado. Você se sente mais animada e sente mais vontade de conviver com as pessoas com quem se relaciona, mas, de forma contraditória, a impaciência e a irritabilidade podem gerar discussões. Apesar disso, será um bom momento no trabalho, principalmente para fazer planos práticos e iniciar novos projetos - que vão se desenrolar pelos próximos seis meses. Por esse motivo, você pode aproveitar esse momento para ter novas experiências que possam ser divertidas.A conjunção entre Mercúrio e Netuno faz com que seu pensamento fique um pouco nebuloso. Tenha cuidado para não iniciar discussões por motivos que poderiam ser relevados, aquariana.