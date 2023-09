Previsão do signo de Aquário para hoje, 02 de setembro

O sábado promete sorrisos e boas notícias. A Lua segue corajosa no signo de Áries e se aproxima de um asteroide chamado Quíron. Pode ser que uma dorzinha chegue sem avisar, deixe ela entrar, pois não há cura sem mexer no que dói.

Quíron representa o seu ponto fraco, aquela dorzinha que te acompanha pelo resto da vida.

Na mitologia, Quíron foi flechado por Hércules e teve que aprender a conviver com uma ferida que nunca cicatriza. E assim como Quíron teve que descobrir cura para diversas doenças como uma forma de amenizar sua dor, nós também temos a oportunidade de tomar consciência das nossas vulnerabilidades e fragilidades.

O planeta Vênus, no signo de Leão, também tem um papel importante nesse cenário. A Lua, Quíron e Vênus sobem no palco celeste para te ensinar que “cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é…” E no ponto mais alto da lunação de Leão estamos sendo convidados a resgatar nosso amor-próprio.

O sábado é feliz porque o Universo está nos dando permissão para viver essa parte de nós de forma única, mesmo que maltratados pelas circunstâncias, abandonados ou transformados em bodes expiatórios, tendo que assumir a responsabilidade por algo que não é nossa culpa, não vamos permitir que o outro diminua nossa valor.

Estamos dando passagem para nosso “eu”, nossa “essência”. E isso é revolucionário.

Aquário

Pode ser que a comunicação, a socialização e o aprendizado sejam desafiadores. E você pode encontrar respostas para esses desconfortos no seu processo de socialização lá na sua infância. Esteja aberto a novos conhecimentos, pois todos os desafios que bateram à sua porta no último mês estão mostrando o que precisa ser curado na sua relação com o outro, nas associações, parcerias e casamento. Todo tipo de parceria tende a ser mais benéfica quando você toma consciência dos seus desconfortos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.