Preta Gil recebe apoio de artistas ao lembrar tratamento e traição: 'mais exposta do que nunca'

Uma das fases mais difíceis da vida da Preta Gil, do tratamento contra o câncer à traição do marido, foram lembradas na participação da cantora no programa Altas Horas, da TV Globo, neste sábado (29). Amigas como Angélica, Paolla Oliveira e Sabrina Sato apoiaram a artista. As informações são do portal gshow.

O fim do relacionamento com Rodrigo Godoy foi descrito como uma das dores mais profundas já sentidas. "Nesse último ano minha vida ficou mais exposta do que nunca. Nesse momento tem muitas mulheres que também foram traídas", resumiu.

"A minha (traição) é drástica, porque você ser traída durante um tratamento oncológico e ser exposta do jeito que eu fui. As pessoas não tiveram o menor cuidado, elas viajaram juntas e foram flagradas", detalhou.

Preta Gil, apesar da dor, agradeceu a revelação sobre o caso extraconjugal para não continuar sendo enganada. "Talvez ele ainda estivesse comigo, casado, me traindo, me manipulando. A gente têm que falar sobre isso, porque acontece com centenas de mulheres", completou sobre a situação.

Além do tratamento e da traição, os comentários sobre a vida pessoal tornaram o momento ainda mais difícil. "Eu escolhi ser artista e já tenho essa carga. Tem uma exposição e a internet trouxe uma outra realidade. Eu me coloco no lugar dos haters. Penso que essa pessoa não deve estar bem, definitivamente".

Legenda: Amigas prestaram apoio determinante para o tratamento da artista Foto: Reprodução/Instagram

Apoio das amigas

O programa foi marcado por declarações de amor entre as participantes e, num trecho, Angélica chorou ao lembrar de uma das fases do tratamento da Preta. As duas, inclusive, são vizinhas.

"Quando eu passei por uma situação muito grave esse ano, elas têm um grupo de amigas, de rede de apoio, e falaram que 'alguém precisava chegar muito rápido porque a Preta vai receber uma notícia muito chocante, que vai deixar ela muito abalada'", lembrou.

"Em cinco minutos ela estava dentro do meu quarto. Ela segurou a minha mão, olhou no meu olho e queria que aquele sofrimento pudesse ser dividido com ela de alguma forma", acrescentou.

Legenda: Preta Gil define o momento como de muito aprendizado Foto: Reprodução/Instagram

Em meios às lágrimas, Angélica definiu o gesto como amor. "Sempre que ela fala isso e me emociono muito. Amor é isso"

Já Sabrina Sato nomeou essa rede de apoio de "Pretetes". "A Preta sempre dando o exemplo, vivendo. É impressionante a força dessa mulher. A gente aprende com ela", refletiu.

São 11 meses desde o diagnóstico de câncer de intestino de Preta Gil, que ainda usa bolsa de colostomia. "É um mundo que eu não conhecia. E agora eu estou aqui no Altas Horas com a minha bolsinha, maravilhosa e feliz da vida", completo.