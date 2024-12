Preta Gil ganha casaco de luxo de Angélica e Luciano Huck ao chegar a Nova Iorque

Preta Gil, de 50 anos, resolveu fazer uma viagem a Nova Iorque para desopilar, após se recuperar de uma infecção em meio ao processo de quimioterapia que enfrenta. Ao chegar nessa sexta (6) aos Estados Unidos, a cantora foi recebida com um presente nada modesto dos amigos Angélica e Luciano Huck.

Hospedada na casa de uma amiga, Preta encontrou um casaco dourado de uma multimarcas que vende apenas peças de grife, a Bergdorf Goodman.

Da marca Moncler, famosa por produzir roupas de inverno e esporte na neve, o item custa, no site da loja, U$ 2.800 (R$ 17,9 mil convertidos). Os filhos do casal, Joaquim, Benício e Eva, também assinaram o presente.

"A minha cara. Um casaco dourado, cor de Oxum. Dessa família que eu amo muito! Meus amigos, meus irmãos. Vocês são tudo. Amei! Já tenho um casaco para passar menos frio", disse Preta nos stories do Instagram.

'Viver e ser feliz'

Na sexta, também no Instagram, a mãe de Fran Gil apareceu comemorando a chegada: "Vou ali viver e ser feliz e já volto para viver e ser feliz aqui com vocês".

Ainda nos stories, a filha de Gilberto Gil falou um pouco das primeiras aventuras em Nova Iorque. Ela já havia reclamado do frio por lá. "Dá um trabalho para sair de casa, são camadas e camadas de casaco. Babado", comentou a artista.

A relação dela e da família Huck é das melhores. No fim do último mês de outubro, a artista foi homenageada na apresentação da amiga Fabiana Karla, durante o quadro “Batalha do Lip Sync", do Domingão com Huck.