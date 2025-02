Preta Gil ganha apoio de affair e manda recado fofo: 'melhor'

O cantor O Kannalha publicou, nesta quinta-feira (20), um vídeo da cantora Preta Gil exercitando os membros superiores nos Stories. “Cada dia mais forte, tá pago”, ele escreveu, orgulhoso da artista, com quem vive um affair discreto, desde o ano passado.

Preta repostou o vídeo, e fez uma declaração fofa ao companheiro: “Com seu incentivo, foi melhor”, escreveu ela.

A artista e Danrlei Orrico, nome de batismo de O Kannalha, tem aparecido juntos desde o início de 2024, quando começaram os rumores de relacionamento amoroso. Apesar disso, eles nunca rotularam o envolvimento.

Vida saudável

Em entrevista à Quem, O Kannalha falou sobre a relação com a herdeira de Gilberto Gil: “É engraçado... acho que as pessoas, graças a Deus, não se prendem a rótulos. Quando falo isso, quero dizer que temos uma vida saudável. O pessoal sabe que a gente tem uma intimidade saudável, e, graças a Deus, acho que as pessoas estão com os olhos muito longe do que é, de fato, a nossa realidade. Graças a Deus, aqueles que rotulam estão bem distantes, e nós, na nossa bolha, somos realmente felizes”, declarou.