Presidente do Chile defende Taylor Swift após cantora ser acusada de não escrever as suas músicas

Conhecida como uma das melhores compositoras de sua geração, Taylor Swift foi acusada por Damon Albarn, vocalista das bandas Blur e Gorillaz, de não escrever suas próprias músicas. Em defesa da artista, o presidente do Chile, Gabriel Boric, compartilhou publicação em suas redes sociais dizendo que os apoiadores sabem que a artista "escreve suas próprias músicas do coração".

Em seu comentário, Gabriel, vencedor das eleições presidenciais chilenas de 2021, reforçou que a cantora com mais de dez anos de carreia possui um grande grupo de pessoas que lhe dá suporte e acredita nela.

Here in Chile you have a huge group of supporters who knows that you write you own songs from the heart. Dont take seriously guys that need to insult or lie to get attention. Hugs from the south Taylor