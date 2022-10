Prêmio Multishow de Música Brasileira acontece hoje (18); veja horário

O Prêmio Multishow 2022 acontece a partir das 22h desta terça-feira (18), no Rio de Janeiro. A transmissão será feita pelo canal, contando com Glória Groove, Linn da Quebrada e Marcos Mion como apresentadores da noite.

Linn e Anitta lideram a lista de indicações do evento, com oito cada. Já Ludmilla e Jão aparecem logo em seguida, registrando seis.

Antes da transmissão oficial, o canal exibe um pré-show a partir das 21h15. As atrações serão: Ana Castela, Jovem Dionísio, Priscilla Alcântara e Thiago Pantaleão.

Já a Blogueirinha e Nicole Bahls vão mostrar os bastidores do tapete vermelho do evento em uma transmissão no canal Humor Multishow no Youtube, a partir das 20h45.

Confira line-up completa

A lista de shows conta com artistas como Iza, Jão e Xamã. Confira: