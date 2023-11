Prêmio Multishow 2023: veja horário e onde assistir premiação nesta terça (7)

A 30ª edição do Prêmio Multishow ocorre nesta terça-feira (7), com transmissão pela TV Globo. Ao todo, são 23 categorias para prestigiar a cena musical brasileira, com indicações de prêmio para Simone Mendes, Marina Sena, Carlinhos Brown e Luísa Sonza.

Antes do evento, já serão revelados os seis primeiros vencedores da noite. A cerimônia conta com tapete vermelho, e terá cobertura do Multishow com entrevistas de convidados e artistas indicados.

Que horas começa e onde assistir?

A transmissão começa às 20h pela Globoplay. No Multishow, a transmissão ao vivo começa às 21h20, enquanto a TV Globo passa a transmitir a premiação a partir das 23h15.

Quem são os apresentadores do Prêmio Multishow 2023?

Neste ano, haverá apresentação de Tata Werneck, Tadeu Schmidt e Ludmilla.

Indicados ao Prêmio Multishow 2023

Álbum do Ano

Afrodhit / IZA Escândalo Íntimo / Luisa Sonza ICARUS / BK’ No Tempo da Intolerância / Elza Soares Super / Jão Xande Canta Caetano / Xande de Pilares

Revelação do Ano

Carol Biazin KayBlack Melly Nadson O Ferinha Thiago Pantaleão Veigh

Axé e Pagodão do Ano

Cria da Ivete (Ao Vivo) / Ivete Sangalo Dejavú / ÀTTØØXXÁ part. Liniker Pitbull Enraivado / Oh Polêmico Posturado e Calmo / Léo Santana Soca Fofo / A Dama Zona de Perigo / Léo Santana

Brega e Arrocha do Ano

Anota Aí (Ao Vivo) / Ávine Vinny e Nattan Cadê Seu Namorado Moça? / Thales Lessa e Nadson O Ferinha Duas (Versão Arrocha) / Dilsinho, Nadson O Ferinha, Rafinha RSQ Love Gostosinho (Ao Vivo) / Nattan e Felipe Amorim Sinal / Nadson O Ferinha e João Gomes Toca o Trompete / Felipe Amorim

Capa do Ano

Afrodhit (IZA) - Direção Criativa: IZA, Felipe Sassi, Nídia Aranha e Caio Escândalo Íntimo (Luísa Sonza) - Olga Fedorova ICARUS (BK') - Idealização: AKQA Coala.LAB. / Foto: Bruna Sussekind O Dono do Lugar (Djonga) - Idealização: Djonga / Execução: Coniin Super (Jão) - Gabriel Vorbon Vício Inerente (Marina Sena) - Jean LaBanca, Miguel F Mello, Fernando Toma

Cristã do Ano

Deixa / Maria Marçal Deserto (ao Vivo) / Maria Marçal Deus Cuida de Mim / Kleber Lucas e Caetano Veloso Me Atraiu (Ao Vivo) / Gabriela Rocha Ninguém Explica Deus / Clovis e Ton Carfi Todavia Me Alegrarei (Ao Vivo) / Sarah Beatriz

DJ do Ano

Alok DENNIS Mu540 Pedro Sampaio VHOOR Vintage Culture

Forró e Piseiro do Ano

Chorei na Vaquejada / Eric Land e Tarcísio do Acordeon Pega o Guanabara (Ao Vivo) / Wesley Safadão e Alanzim Coreano Coladin (Minha Deusa) / Zé Vaqueiro Pequena Flor / João Gomes Pra Que Fui me Apaixonar / João Gomes e Iguinho & Lulinha Prejudicado / João Gomes

Funk do Ano

Funk Rave / Anitta - Diretor: João Wainer e Ricardo Souza Namora Aí / MC Ryan SP, MC Daniel, Kotim Novidade na Área / MC Livinho e DJ Matt D Ta OK / DENNIS e Kevin O Chris Vai Novinha Ah Ah Ah / Dj Dyamante Faz um Vuk Vuk / Kevin O Chris

Hip Hop do Ano

Ballena / Vulgo FK, MC PH, Veigh, Pedro Lotto Conexões da Máfia / Matuê feat. Rich the Kid Coração de Gelo / WIU Melhor Só / KayBlack, Baco Exu do Blues, Marquinho no Beat Novo Balanço / Veigh, Bvga Beatz, Prod Malax penumbra / Djonga feat. Sarah Guedes e Rapaz do Dread

Instrumentista do Ano

Amaro Freitas Hamilton de Holanda Jonathan Ferr Pretinho da Serrinha Rafael Castilhol Silvanny Sivuca

MPB do Ano

Céu Rosé / Gilsons e Lagum Chico / Luisa Sonza Grão de Areia / Rubel e Xande de Pilares Bateu / Gilsons, Rachel Reis, Mulú No Tempo da Intolerância / Elza Soares Vem Doce / Vanessa da Mata

Pop do Ano

AMEIANOITE / Pabllo Vittar e Gloria Groove Fé nas Maluca / IZA e MC Carol Me Lambe / Jão Pilantra / Jão e Anitta Sintomas de Prazer / Ludmilla Tudo pra Amar Você / Marina Sena

Produção Musical do Ano

Douglas Moda Iuri Rio Branco Mu540 Nave Papatinho Pretinho da Serrinha

Rock do Ano

DISTOPIA / Planet Hemp e Criolo Electric Fish / Ana Frango Elétrico Aos Poucos / Supercombo Segredo / Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo TACA FOGO / Planet Hemp Você Vai Lembrar de Mim / NX Zero

Samba e Pagode do Ano

Diferentão (Ao Vivo) / Dilsinho Insônia / Ludmilla e Marília Mendonça Interessante / Ferrugem Lapada Dela (Ao Vivo) / Menos é Mais e Matheus Fernandes Me Perdoa / Ferrugem e IZA Muito Romântico / Xande de Pilares

Sertanejo do Ano