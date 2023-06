Premiação do Grammy 2024 acontece em 4 de fevereiro do próximo ano

Os indicados ao Grammy Awards 2024 serão revelados no dia 10 de novembro deste ano. Os jurados poderão votar entre os dias 14 de dezembro e 4 de janeiro. Já os vencedores serão revelados em um evento que acontecerá nos Estados Unidos, em 4 de fevereiro de 2024. As datas foram divulgadas nesta quinta-feira (29).

A última edição da premiação foi marcada pelo recorde de Beyoncé, que alcançou a marca de 32 vitórias no Grammy Awards ao longo de sua carreira; a vitória de Harry Styles no "álbum do ano" e o terceiro prêmio de Taylor Swift na categoria “música do ano”.

A brasileira Anitta estava indicada na categoria “artista revelação”, mas Samara Joy acabou sendo a vencedora.

O Grammy acontece nos Estados Unidos e é uma cerimônia que presenteia todos os anos os profissionais da indústria fonográfica, em reconhecimento à excelência do trabalho e conquistas na arte de produção musical.