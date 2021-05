Prefeitura do Rio interdita Boate onde MC Kevin fez último show

A Mansão Imperador, local onde MC Kevin realizou o seu último show, na madrugada do domingo (16), foi interditada na noite desta quarta-feira (19) pelo Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio), por não possuir autorização para o evento.

Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura do Rio, a apresentação do funkeiro era clandestina e desrespeitou as regras de prevenção contra a Covid-19. "Na ocasião, foi aplicada uma multa gravíssima ao estabelecimento, no valor de R$ 14.060,72", disse em nota o Ivisa-Rio.

A reportagem procurou os responsáveis pela Mansão Imperador, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

ACIDENTE

Kevin morreu no último domingo (16) após cair do 5º andar de um hotel localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Relatos iniciais indicam que o artista teria batido a cabeça na borda da piscina em meio ao ocorrido. Ele chegou a ser transferido para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que ele chegou à unidade em estado "muito grave". Minutos depois, confirmou o óbito do artista.