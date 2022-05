Power Couple Brasil tem briga entre Matheus Sampaio e João Hadad em episódio de estreia

O Power Couple Brasil estreou a sexta temporada na segunda-feira (2) e as confusões já apareceram entre os participantes. O primeiro jogo ao vivo, que distribuía adjetivos e defeitos entre os casais selecionados, foi o principal motivo para os desentendimentos iniciais.

A apresentadora Adriane Galisteu informou que a primeira fase da prova do programa garantia um carro 0km ao vencedor. Até o fim do programa, o prêmio do reality show pode ser de R$ 1 milhão.

A discussão começou em meio a uma dinâmica que se resumia em escolher a sintonia entre os parceiros do programa.

Logo de cara, Brenda Paixão e Matheus Sampaio foram intitulados como "o casal que sobra fofoca" pela cantora Adryana Ribeiro. Mas esse não foi o único título.

Eles também receberam o título de "o casal que sobra VT", por Hadad (ex-BBB), e "o casal que sobra competitividade” por Bruno Passa, esposo da digital influencer Michele.

Justificativas

No fim da dinâmica, Matheus cobrou justificativas de Hadad, em uma discussão que envolveu todos os demais participantes.

"Beleza, obrigada pelo palco. É isso. Agora chega, vai ficar falando isso até amanhã?", questionou. Irritado, João Hadad pediu para ser calado.

"Não tem conversa! Para mim, você também é ‘vtzeiro’, eu tenho vontade de pegar a sua plaquinha e colar no seu quarto", disse, no fim, Matheus Sampaio.