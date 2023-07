Por que Caio pensa em se casar com Graça em 'Terra e Paixão'? Entenda mudança na novela

A morte de Daniel (Johnny Massaro) pode até ter sido definitiva em Terra e Paixão, novela das 21h da TV Globo, mas ainda vai afetar bastante os personagens da trama. Caio (Cauã Reymond), por exemplo, vai até receber uma mensagem paranormal do irmão, o que o fará questionar detalhes do futuro.

Graça (Agatha Moreira), que estava de casamento marcado com Daniel, sugeriu que Caio ficasse responsável pelo filho que ela carrega, propondo que os dois casassem para que o primogênito dos La Selva assuma a criança. Entretanto, a resposta imediata de Caio será não, que vai até rir da proposição.

Acontecimentos "paranormais", entretanto, vão fazer com que ele mude de ideia. Caio começará a receber ligações do celular de Daniel, ficando apavorado com a situação e optando por não atender as chamadas de início. Depois, ele vai tentar retornar, mas ninguém responderá.

Mensagem inesperada

Tudo muda quando ele atender de vez a ligação no momento em que o celular toca. "Alô? Alô? Que brincadeira é essa? Alô?...", dirá ele, ficando mais uma vez sem resposta. A seguinte, no entanto, será mais chocante.

Legenda: Mensagem chegará após as ligações Foto: reprodução/Gshow

"Irmão, cuida do meu filho", dirá uma mensagem enviada a Caio. Em seguida, a decisão dele será bastante direta, quando procurar Graça mudando de ideia.

"Nunca acreditei muito nessas coisas, mas pensar que o Daniel pode tá em algum lugar... mexe comigo, emociona. Tô todo embaralhado. Dá só um tempo", diz ele, afirmando que vai pensar de vez na proposta da moça.