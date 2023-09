Por onde anda o elenco de Elas por Elas na versão de 1982? Veja detalhes

A nova versão da novela “Elas por Elas” irá estrear este mês na TV Globo. O folhetim, baseado na trama que foi ao ar em 1982 escrito por Cassiano Gabus Mendes, substituirá “Amor Perfeito” na faixa das 18h.

Assuntos relacionados

Nesta nova edição, Deborah Secco, Karine Telles, Mariana Santos, Thalita Carauta, Késia Estácio, Isabel Teixeira e Maria Clara Spinelli darão vida às sete amigas de juventude que se reencontram 25 anos depois.

A estrutura com sete protagonistas — que na primeira edição foram interpretadas por Eva Wilma, Aracy Balabanian, Joana Fomm, Mila Moreira, Sandra Bréa, Maria Helena Dias e Esther Góes — foi mantida.

Com essa manutenção surgiu o questionamento, como está o elenco da novela 41 anos após sua primeira edição?

VEJA O ANTES E O DEPOIS DO ELENCO DE 'ELAS POR ELAS'

Helena (Aracy Balabanian)

Aracy Balabanian, que na edição original deu vida à Helena, morreu vítima de um câncer de pulmão no último dia 7 de agosto, aos 83 anos. A atriz deixou um legado marcante na teledramaturgia brasileira ao interpretar personagens como Dona Armênia, que ela interpretou por duas vezes em Rainha da Sucata e Deus nos Acuda, e Cassandra, do programa de TV “Sai de Baixo”.

Legenda: Atriz ficou conhecida nacionalmente por papeis em novelas e programas de humor Foto: Globo/Divulgação

Sua última aparição foi em 2019, no especial de fim de ano Globo “Juntos a Magia Acontece”, como a personagem Dona Rosa.

Natália (Joana Fomm)

Joana Fomm, que interpretou Natália, a mais introspectiva e problemática das amigas, está, atualmente, com 83 anos. A atriz, que em 1982 já estava com a carreira consolidada, ganhou ainda mais destaque anos depois, com a personagem Perpétua, da novela Tieta.

Legenda: Sua última aparição foi em 2019, quando interpretou Irmã Graça, em dois episódios da série Sob Pressão, da Globo Foto: Divulgação/Rede Globo

Sua última aparição foi em 2019, quando interpretou Irmã Graça, em dois episódios da série Sob Pressão, da Globo.

Márcia (Eva Wilma)

Eva Wilma, que viveu o papel de Márcia, a responsável pelo reencontro das meninas, morreu em 2021, aos 87, vítima de um câncer no ovário. A artista marcou sua trajetória não só como atriz, mas também como cantora e bailarina. Seu último trabalho em novelas foi em 2018, quando interpretou a doutora Petra, de O Tempo Não Para.

Legenda: Seu último trabalho em novelas foi em 2018, quando interpretou a doutora Petra, de O Tempo Não Para Foto: Reprodução/Instagram

Carmem (Maria Helena Dias)

Maria Helena Dias, que na edição original deu vida à Carmem, morreu neste ano, aos 91 anos, vítima de infarto e pneumonia. A artista, muito atuante nas décadas de 1960, 1970 e 1980, a atriz foi se afastando da carreira artística a partir dos anos 1990. A última participação da atriz na TV foi em 2007, em um episódio do seriado Carga Pesada.

Legenda: A última participação da atriz na TV foi em 2007, em um episódio do seriado Carga Pesada Foto: Divulgação/TV Globo

Wanda (Sandra Bréa)

Sandra Bréa, que foi escalada para viver Wanda, morreu em 2000, aos 47 anos, vítima de um câncer no pulmão. A artista, símbolo sexual dos anos 1970 e 1980, lutou intensamente contra a discriminação quando assumiu publicamente, em 1993, ser portadora do vírus HIV.

Legenda: Seu último trabalho na TV foi uma participação como ela mesma no capítulo final da novela Zazá, em 1998 Foto: Reprodução/TV Globo

Muito por conta disso, seu último trabalho na TV foi uma participação como ela mesma no capítulo final da novela Zazá, em 1998, na qual passa uma mensagem de amor.

Adriana (Esther Góes)

Esther Góes, que deu vida à veterinária Adriana, está, atualmente, com 77 anos. Com base concretizada no teatro, possui uma longa carreira nos palcos, com muitas peças escritas por ela, e atualmente está em cartaz com o espetáculo “Ubu Rei”.

Legenda: Esther Góes está atualmente em cartaz com o espetáculo “Ubu Rei” Foto: Reprodução/Instagram

Marlene (Mila Moreira)

Mila Moreira, que na edição original deu vida à Marlene, morreu em 2021, aos 75 anos, vítima de uma parada cardíaca. Queridinha do autor Cassiano Gabus Mendes, de quem foi concunhada, Mila ficou conhecida pelas personagens classudas que interpretou ao longo da carreira.

Legenda: Seu último trabalho na TV foi na novela “A Lei do Amor”, em 2016 Foto: Reprodução/TV Globo

Seu último trabalho na TV foi na novela “A Lei do Amor”, em 2016. Ela interpretou Gigi Ferreira, uma ex-modelo, assim como a própria Mila.