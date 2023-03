Por onde anda Arieta Corrêa, atriz que fez Chiquita em 'O Rei do Gado'?

A atriz Arieta Corrêa interpretou a personagem Chiquita na novela "Rei do Gado", produção da TV Globo exibida pela primeira vez em 1996. Na trama, era responsável por ser empregada do senador Caxias (Carlos Vereza) e de sua esposa, Maria Rosa (Ana Rosa).

Entre 2012 e 2013, Arieta teve um relacionamento com o protagonista da novela, Antônio Fagundes. Atualmente, ele é casado com a atriz Alexandra Martins, enquanto Arieta tem um relacionamento com o português Pedro Santos desde 2020.

Ela ainda tem um filho com o ator Rodrigo Veronese, com quem foi casada por 4 meses em 2008. Os dois tiveram um filho, chamado Gael.

Legenda: Criança é filho de Arieta Corrêa com Rodrigo Veronese Foto: Reprodução

Trajetória profissional

Dentre outras novelas, atriz participou de Explode Coração (1995) e de produções como Labirinto, Suave Veneno, A Casa das Sete Mulheres, Tudo Novo de Novo e A Teia. De acordo com o portal Observatório da TV, integrou o elenco de Insensato Coração e Viver a Vida.

Outro trabalho de destaque foi na novela da Globo "Amor de Mãe", que foi exibida em 2019. Na trama, deu vida à Leila.