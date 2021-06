Por dívida de mais de R$ 5 milhões com Denilson, Belo tem dinheiro de shows bloqueado pela justiça

Desde que a parceria entre Belo e Denilson acabou, em 2000, o ex-jogador espera o pagamento de uma dívida que, atualmente, supera os R$ 5 milhões. No capítulo mais recente dessa história, o Tribunal de Justiça de São Paulo ordenou que o dinheiro arrecadado com a venda dos ingressos de dois shows realizados pelo cantor fossem bloqueados e transferidos para Denilson.

As apresentações de Belo aconteceram em 11 e 12 de junho, no Espaço Hall, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em comemoração ao Dia dos Namorados. Já no dia 17, o juiz Carlo Mazza Britto Melfi determinou que a transferência dos valores deveria ser feita “no prazo improrrogável de cinco dias”, como adiantou o colunista Alessandro Lo-Bianco, do IG.

Ao Uol, o ex-jogador comentou o caso por meio de mensagens. "[O Belo] continua me devendo e eu continuo querendo receber. Simples assim... Não tenho mais nada pra falar desse assunto. Isso [bloqueio pelo TJ-SP] é o que estamos tentando fazer pra receber. O que não dá é ficar olhando ele fazer a vida normal me devendo milhões.Isso não dá", disse.

A condenação data de 2004 e já não cabem mais recursos. Denilson processou Belo alegando quebra de contrato, quando o vocalista deixou o Soweto para iniciar carreira solo. À época, o ex-jogador gerenciava a banda de pagode liderada pelo cantor.

Até o momento, Belo não se pronunciou sobre o assunto.