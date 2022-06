Polícia Civil pede prisão dos suspeitos de furtar apartamento de Carlinhos Maia, diz colunista

A Polícia Civil de Alagoas pediu, nessa quarta-feira (1º), a prisão dos suspeitos do furto de R$ 5 milhões no apartamento dos influenciadores digitais Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. A informação é do colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.

Os envolvidos no crime ainda não tiveram os nomes divulgados para não atrapalhar o andamento das investigações. Segundo o jornalista, Maia já está ciente da solicitação da Polícia Civil.

As primeiras imagens do furto mostram que dois criminosos pularam o muro do condomínio, usando perucas e óculos escuros sem serem abordados pelos seguranças ou demais moradores em nenhum momento.

A investigação policial ainda não confirmou se os invasores são um casal, hipótese divulgada antes, e trabalha também com a hipótese de um dos dois ser um homem vestido com roupas de mulher.

O assalto ao apartamento de luxo em Maceió (AL) ocorreu na madrugada do último domingo (29). Mais de R$ 5 milhões em dinheiro, joias e relógios foram levados do local.

"Eu estou devastado! Devastado. Sempre fui ruim de grana, sempre, nunca precisei roubar nada do outro, nunca precisei invadir a casa de ninguém pra isso", desabafou o influenciador nas redes sociais.