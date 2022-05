Poliana Moça: que horas começa e resumo do capítulo de terça-feira (17)

Tânia janta com Otto e Poliana; ela conta uma história surpreendente e triste sobre seu marido e sua filha. Poliana revela para Otto que beijou João.



Marcelo e Luísa compartilham com Glória sobre o progresso com o médico em relação à fertilização in vitro. Marcelo conversa com Luigi e fala para retirar a cena do beijo, pois vai contra o posicionamento da escola. Pedro sofre bullying e Lorena vê a cena. Brena e Raquel vão para a entrevista de emprego.

Mario aconselha Pedro sobre violência que está recebendo. Violeta e Waldisney continuam tentando consertar a peça "grilo"; Violeta sai do esconderijo em busca de material para o circuito do "grilo". Éric grava cena com Poliana, em que deveria morder o pescoço da garota.