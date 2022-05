Poliana Moça: que horas começa e resumo do capítulo de sexta-feira (13)

A novela 'Poliana Moça' chega, nesta sexta-feira (13), ao 40º capítulo. O folhetim será exibido às 20h30, no SBT, logo após o jornal SBT Brasil.

Resumo do capítulo de hoje de 'Poliana Moça'

Mario pede ajuda a Raquel para promover seu canal de gamer na empresa de Luca Tuber. Lorena tira fotos para suas redes sociais. Otto solicita a Sara invadir o celular de Roger. Celeste conhece Formiga; Vinícius e o amigo acham ela misteriosa.



Raquel e Brenda são chamadas pela "0110" (Onze) para processo seletivo. Renato substitui Marcelo na aula de audiovisual; o professor já fez teatro e ajuda alunos em cena. Poliana fala com Luigi sobre a cena do beijo. Poliana desabafa com Éric.



O popular da escola, Éric, ameaça mais uma vez o futuro das produções da websérie. Roger se disfarça de palhaço para escapar de Otto.

Que horas começa 'Poliana Moça'?

'Poliana Moça' começa às 20h30, logo após o SBT Brasil.