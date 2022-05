Poliana Moça: que horas começa e resumo do capítulo de segunda-feira (16)

A novela 'Poliana Moça' chega, nesta segunda-feira (16), ao 41º capítulo. O folhetim será exibido às 20h30, no SBT, logo após o jornal SBT Brasil.

Resumo do capítulo de hoje de 'Poliana Moça'

Com a mão em recuperação, Violeta auxilia Waldisney para consertar a peça do "grilo" para religar Pinóquio. Éric diz para Helena que João está próximo dela só para fazer ciúmes em Poliana; João chega. Otto fala para Glória que Roger roubou os cristais e ela pergunta se ele tem provas.



Ruth chama atenção dos professores sobre a cena de beijo e pede para removê-la da websérie. Roger chega na casa de Glória, começa a se desentender com Otto e a mãe fica no meio da discussão. Helena estuda na casa de João; ela tenta beijar o garoto, mas Ruth chega no momento e atrapalha o acontecimento.



Raquel e Brenda escolhem roupas para entrevista; Lorena chega no quarto, e Raquel sem querer solta que quer um emprego para ter estabilidade e sair de casa; Lorena fica triste com essa notícia. Mario conta para os pais que Luca Tuber o convidou para uma entrevista na "Luc4Tech", para ser agenciado com seu canal de games; os pais reagem. Lorena expõe Raquel no jantar e a universitária briga com Durval.

Que horas começa 'Poliana Moça'?