Poliana Moça: que horas começa e resumo do capítulo de quinta-feira (12)

A novela 'Poliana Moça' chega, nesta terça-feira (12), ao 39º capítulo. O folhetim será exibido às 20h30, no SBT, logo após o jornal SBT Brasil.

Resumo do capítulo de hoje de 'Poliana Moça'

Brenda afirma a Raquel que Vinícius gosta dela. Celeste aparece na trama, ela é uma jovem bonita e aparentemente humilde, que chega na cidade em busca de suas origens.



Celeste localiza Davi à procura de respostas. Roger vai jantar na casa de Otto, eles conversam sobre diversos assuntos, mas o que Otto quer saber mesmo é sobre os cristais. Otto mostra imagens de câmeras de segurança revelando Roger perto da casa do Sérgio, no dia que Sérgio alerta sobre barulho em sua residência.



Poliana fica chateada por saber de última hora, que sua personagem na websérie tem que beijar o personagem de João. Celeste fala com Gleyce e interroga sobre a pessoa que está atrás.

