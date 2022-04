Poliana Moça: que horas começa e resumo do capítulo da terça-feira (26)

A novela 'Poliana Moça' chega, nesta terça-feira (26), ao 27º capítulo. O folhetim será exibido às 20h30, no SBT, logo após o jornal SBT Brasil.

Resumo do capítulo de hoje de 'Poliana Moça'

Poliana conta para Luísa sobre o primeiro beijo. Eugênia fica brava com Davi, que não lhe avisou sobre Zezinho ir dormir em sua casa. Otto desconfia que havia mais aspirador na casa do que ele realmente possuía. João diz para Poliana que Éric foi o delator que tentou prejudicar a websérie e toma uma atitude drástica.

Bento intervém na briga entre João e Éric e acaba se machucando. Jefferson tenta solucionar mistério sobre hackers. João e Éric vão para a direção e Ruth toma atitude sobre a briga. Chloe escuta barulho estranho vindo do banheiro. Vinícius fica com ciúmes de André com Raquel. Zezinho aparece com novo visual. Renato tenta galantear Ruth. Alunos vão para casa de Marcelo gravar série.

Que horas começa 'Poliana Moça'?

'Poliana Moça' começa às 20h30, logo após o SBT Brasil.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn