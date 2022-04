Poliana Moça: que horas começa e resumo do capítulo da terça-feira (19)

A novela 'Poliana Moça' será exibida, nesta terça-feira (19), às 20h30. O folhetim vai ao ar no SBT, logo após o jornal SBT Brasil.

Resumo do capítulo de hoje de 'Poliana Moça'

Glória chega em casa e encontra as crianças em sua casa com Roger. Em conversa, João e Poliana relembram o passado. Pedro e Chloe acionam os pais e o casal vai até o apartamento de Glória e Roger. Otto interrompe a conversa da filha e João, pede para ter um diálogo sério e em particular com o garoto.

Claudia separa roupas de bebê para Luísa e Durval descobre que a irmã está grávida. João tenta terminar o papo do dia anterior com Poliana, mas o Luigi chega e os atrapalham.

Helena sente ciúmes de Poliana cantando com João na aula de música. Otto e Sérgio falam sobre Luca Tuber. Turma vai até o parque produzir cenas da websérie. João pergunta que tipo de relacionamento Poliana quer com ele.

Que horas começa 'Poliana Moça'?

'Poliana Moça' começa às 20h30, logo após o SBT Brasil.