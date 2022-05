Poliana Moça: que horas começa e resumo do capítulo da terça-feira (10)

A novela 'Poliana Moça' chega, nesta terça-feira (10), ao 37º capítulo. O folhetim será exibido às 20h30, no SBT, logo após o jornal SBT Brasil.

Resumo do capítulo de hoje de 'Poliana Moça'

No clube, João identifica Poliana pela pulseira que deu a ela. Helena se incomoda com Poliana no encontro dela com João. Brenda ensina Kessya a fazer uma maquiagem. Eugênia fica com medo e briga com Davi por ele deixar Helena ir no clube.

Helena fica com ciúmes de Poliana e acaba tomando uma outra postura no desfecho. Clima tenso entre Ruth, Helô e Renato no jantar na casa da Glória. Joana e Sérgio brigam na frente dos meninos. Tânia encontra Poliana depois da viagem e entrega um presente. Mario acha que os pais vão se separar; Luigi tem a ideia de fazer uma surpresa para o casal.

Mario pega um álbum do casamento dos pais para usar na surpresa. Claudia visita Eugênia, comenta sobre o assalto e pede ajuda na lição da faculdade. Sérgio diz a Joana para ser sincera e confidenciar se ainda ama ele.

Que horas começa 'Poliana Moça'?

'Poliana Moça' começa às 20h30, logo após o SBT Brasil.