Poliana Moça: que horas começa e resumo do capítulo da terça (22)

A novela 'Poliana Moça' tem seu segundo capítulo nesta terça-feira (22), às 20h30, no SBT. Em sinopse, a emissora revelou que hoje Poliana sofrerá com conflitos internos e memórias, enquanto outros alunos tentam se adaptar ao colégio.

Resumo do capítulo de hoje de 'Poliana Moça'

A família Pendleton chega no laboratório e avista o Pinóquio no chão. Poliana vive conflitos internos depois do contato com Pinóquio e lembra do seu acidente com Ester. Otto verifica as imagens das câmeras de segurança do laboratório e observa que quem invadiu e mexeu no Pinóquio foi seu irmão Roger.

Otto tira satisfação com Roger. Poliana recebe flores com um cartão de um admirador secreto. Primeiro dia de aula na escola Ruth Goulart e já rolam boatos da escolha do príncipe de Poliana.

Helena e Song Park são alunas novas e têm dificuldades em adaptação. Luca Tuber anuncia sua volta ao Brasil nas redes sociais. Éric encontra com Poliana, faz uma surpresa e entrega um cartão com uma mensagem. João se declara para Poliana.

Que horas começa 'Poliana Moça'?

'Poliana Moça' começa às 20h30, logo após o SBT Brasil.