Poliana Moça: que horas começa e resumo do capítulo da sexta-feira (6)

Davi vai para a delegacia para prestar depoimento e fazer exame de corpo de delito. O médico retorna para casa. Roger manda Violeta voltar ao trabalho.



Ruth pergunta para Glória se pode fazer uma exposição na galeria dela. E Glória aproveita e convida Ruth para ir jantar na casa de Marcelo, com Luísa e ela. Nas gravações da websérie, João fica com ciúmes de Poliana com Éric e Poliana de João com Helena.



Marcelo chama Renato para jantar em sua casa. Tânia volta de viagem, tenta falar com Otto, Sara complica o acesso. A namorada de Otto mata a saudades do namorado e oferece um presente para ele usar no laboratório. Zezinho tem o resultado da entrevista de emprego. Raquel ajuda André nas entregas da padaria.